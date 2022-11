Poursuivi au Mexique, l’ex-président mexicain Nieto veut rester à Madrid !

L’ancien président mexicain Enrique Peña Nieto, mis en examen dans son pays pour enrichissement illicite, entend maintenir sa résidence permanente à , où il vit depuis 2020, a-t-il déclaré au journal El País.

«Je suis très reconnaissant à ce pays (l’Espagne) pour le traitement qu’il m’a accordé, j’aime ma vie ici. J’ai l’intention de vivre en Espagne de façon permanente et de visiter occasionnellement le Mexique, qui est ma patrie et que j’aime beaucoup», a confié Peña Nieto.

L’ex-président qui a gouverné le Mexique entre 2012 et 2018, fait l’objet d’une enquête pour enrichissement illicite, blanchiment d’argent et pour délits à caractère électoral et patrimonial, a indiqué le bureau du procureur général du Mexique (FGR) en août.

L’annonce de l’ancien président est intervenue après que la Cellule de renseignement financier (CRF) du ministère mexicain des Finances a fait valoir que Peña Nieto aurait reçu un peu plus d’un million de dollars de virements irréguliers et qu’il entretient des «liens» avec des entreprises sous contrats avec l’État durant son mandat. «C’est absurde. Je n’ai pas voulu donner de réponse médiatique, mais je suis toujours disposé rendre compte de l’origine légale de mes avoirs», a insisté Peña Nieto dans son entretien à El País.

Il a déclaré avoir quitté son pays pour «se désolidariser de la vie politique mexicaine» et être «respectueux du mandat en cours» de l’actuel président mexicain, Andrés Manuel López Obrador.

Selon El País, Peña Nieto a renouvelé son visa en octobre qui lui permet de résider dans un quartier chic de Madrid depuis 2020.

Ce visa dit «doré» est un document accordé par le gouvernement espagnol aux personnes qui investissent au moins 500.000 euros (495.000 USD) dans une propriété en Espagne.

Dans la demande initiale, le visa est valable deux ans, mais le renouvellement est de cinq ans, donc Peña Nieto aura l’autorisation de vivre en Espagne jusqu’en 2027.

Le journal espagnol ajoute que l’ancien président mexicain, qui passe ses matinées à jouer au golf, a informé le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, par un courrier de 2021 qu’il résidait en Espagne.

Article du 9 juillet 2022 – L’ancien président Enrique Peña Nieto accusé de possession illégale de fonds !

L’agence mexicaine de lutte contre le blanchiment d’argent a accusé, jeudi, l’ex-président Enrique Peña Nieto d’avoir reçu des millions de dollars de fonds potentiellement illégaux.

Enrique Peña Nieto a reçu 1,3 million de dollars de fonds de ses proches après avoir quitté ses fonctions, selon le chef de la cellule de renseignement financier du gouvernement

L’agence a déclaré, par voie de communiqué, que la cellule de renseignement financier avait déposé une plainte pénale contre Peña Nieto. Cependant, cela ne signifie pas pour autant que les procureurs décideront de porter des accusations formelles contre le principal intéressé, selon l’Associated Press (AP).

Il s’agit du premier acte d’accusation contre Peña Nieto, qui a déjà fait face à de nombreuses allégations de corruption au cours de son mandat entre 2012 et 2018.

Pablo Gomez, chef de la cellule de renseignement financier du gouvernement, a déclaré que les procureurs fédéraux avaient reçu la plainte contre Peña Nieto et ouvert une enquête à cet effet.

La même source a ajouté que deux entreprises dirigées par la famille Peña Nieto ont reçu une somme de 500 millions de dollars sous forme de contrats alors qu’il était président.

Gomez a dans ce même contexte déclaré que l’ancien président avait également reçu 1,3 million de dollars de la part de proches associés aux deux sociétés, après avoir quitté ses fonctions. Le même responsable a précisé que les comptes de Peña Nieto et ceux des sociétés n’ont pas été bloqués.

Peña Nieto, qui vit en Espagne depuis qu’il a quitté ses fonctions en 2018, n’a toujours pas commenté publiquement ces accusations.

Source-Agences