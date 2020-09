Remise des Insignes de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite à Mme Lygie de Schuyter ! (Vidéo)

La consule honoraire de France à Xalapa, Lygie de Schuyter, s’est vue remettre les insignes de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite par l’Ambassadrice de France au Mexique, Anne Grillo, pour l’ensemble de son œuvre au service des relations franco-mexicaines dans l’Etat de Veracruz.

Directrice de l’Alliance française de Xalapa – dont elle a contribué à la construction en 1984 – et engagée depuis une quinzaine d’années comme consule honoraire de France à Xalapa, Lygie de Schuyter s’est illustrée par son engagement auprès de la communauté française dans l’Etat de Veracruz et par son action constante pour approfondir les liens entre la France et cette terre d’accueil depuis la première vague d’émigrants français au XIXème siècle.

L’ambassadrice de France, Anne Grillo, a souligné la « responsabilité exigeante » qu’elle a incarnée tout au long de sa carrière : « vous n’avez jamais ménagé votre peine pour faciliter la vie des Français dans leurs démarches administratives, pour les aider dans les difficultés qu’ils rencontraient, pour leur permettre de se retrouver lors de moments de convivialité et d’amitié partagée« .

Représentante commerciale de TV5MONDE au Mexique, elle participe aussi à la diffusion de la langue française et au renforcement des échanges économiques entre Veracruz et la France en représentant la Chambre de commerce franco-mexicaine à Veracruz.

Ayant grandi en Afrique jusqu’à ses 18 ans, c’est au détour d’un voyage en Amérique Latine qu’elle tombera amoureuse du Mexique et contribuera par la suite au renforcement des relations franco-mexicaines.

« Pas un seul jour ne passe sans que vous ne soyez engagée à construire des ponts entre la France, Veracruz et le Mexique […] vous êtes littéralement tombée amoureuse et du pays et des Mexicains. Vous avez adopté ce pays comme il vous a adopté, pour toujours« .

“En tant qu’ambassadrice de France au Mexique, j’ai eu beaucoup de chance de pouvoir compter sur vous, sur « mon ambassadrice de France à Veracruz ». Vos conseils et votre finesse d’analyse des situations et des personnes m’ont été précieux pour pouvoir mener ma mission« .

La remise de décoration s’est déroulée à la maison Couturier en présence de l’entrepreneur franco-mexicain, Carlos Couturier, décoré des Insignes de Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur en début d’année 2020.

Source – Ambassade de France – Alain Figadère – (www.laprensafrancesa.com.mx)

