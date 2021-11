Sommet Canada-Mexique- États-Unis : les « trois amigos » reprennent le dialogue !

La rencontre, ce 18 novembre à Washington, entre Joe Biden, Justin Trudeau et Manuel Lopez Obrador, le président du Mexique, va se faire sous le signe de la reprise du dialogue. Sous la présidence de Donald Trump, ces rencontres tripartites avaient été mises de côté. L’ex-président américain n’y voyant aucun intérêt.

Le dernier sommet du genre remonte à juin 2016, il s’était tenu à Ottawa et Barack Obama était encore président. Quels seront les sujets au menu des trois dirigeants politiques ?

Cette rencontre des « trois amigos », comme on les surnomme, va être l’occasion d’aborder plusieurs sujets d’importance entre les trois pays liés par un accord de libre-échange depuis plus de 25 ans, accord qui vient justement d’être renégocié. La question du protectionnisme américain sera au centre des discussions, mais on va aussi parler de la sortie de la crise sanitaire, des questions migratoires et de sécurité aux frontières, et de la lutte contre les changements climatiques.

Pour le premier ministre canadien, Justin Trudeau ce sommet est la suite logique des rencontres internationales qu’il vient de faire, le G20 à Rome la COP26 à . « Nos pays sont déterminés à offrir un avenir meilleur à nos populations. Nous comptons notamment créer plus d’emplois pour la classe moyenne, bâtir une économie plus propre, lutter contre les changements climatiques, la migration, et finir le combat contre la COVID-19 » a ainsi déclaré Justin Trudeau.

Sur la crise sanitaire, la frontière terrestre est rouverte dans les deux sens entre le Canada et les États-Unis après plus de 20 mois de fermeture, pandémie oblige. On peut donc circuler de nouveau librement entre les deux pays, mais le Canada continue de réclamer la présentation d’un test PCR négatif à quiconque rentre sur son territoire, ce qui irrite les Américains mais aussi beaucoup de Canadiens pleinement vaccinés qui veulent circuler librement entre les deux pays.

Cette question sera assurément abordée lors de ce sommet. Le dossier de la sécurité aux frontières et l’afflux de migrants sera abordé entre le Mexique et les États-Unis.