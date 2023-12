Basse-Californie : l’autre Mexique 100% nature !

La Basse-Californie est une destination parfaite pour les amoureux de nature en quête de nouveaux horizons et adeptes de l’écotourisme. Longue bande de terre s’étirant sur 1300 km de Tijuana au nord, à Los Cabos au sud, entre océan Pacifique et mer de Cortes, la Baja California offre des contrastes époustouflants.

Plonger dans le plus bel « Aquarium du monde »

Faire du snorkeling pour admirer la richesse des fonds marins, glisser sur les eaux cristallines en standing-paddle ou en kayak pour flirter avec les requins-baleines, ou nager à la rencontre des colonies de lions de mer…les activités ne manquent pas sur l’étendue de la Basse Californie. La péninsule est connue pour être un haut lieu d’observation des baleines grises, baleines à bosses et baleines bleues, ainsi que requins-baleines, dauphins, tortues de mer et raies manta.

La rencontre avec les baleines grises offre une expérience unique. Tous les ans, de décembre à avril, des milliers de baleines grises viennent se reproduire et donner naissance à leurs baleineaux dans les eaux chaudes de Basse-Californie. À bord d’une petite embarcation locale de 6 à 8 personnes (une panga ou ou une lancha), un guide local emmène les visiteurs au large des nombreux sanctuaires protégés. Il n’est pas rare de parvenir à approcher ces énormes cétacés.

Face au bleu de la mer de Cortez, le désert n’est pas en reste

Avec l’une des flores les plus riches de la planète et un monde animal abondant, il se mue en jardin botanique naturel et se transforme en véritable terrain d’exploration. Située dans le désert central au coeur même de la péninsule, la réserve de la biosphère de Vizcaino est l’une des plus vastes de la planète avec 25 000 km2.

Elle renferme près de 5000 variétés de plantes dont la plupart sont endémiques et recense pas moins de 110 espèces de cactus, souvent de taille spectaculaire, comme le fameux cactus cardon qui peut s’élever jusqu’à 17m. Il existe des possibilités infinies pour découvrir ce paradis terrestre : excursions botaniques dans le désert, rando, vtt ou trek dans la Sierra, visites de sites préhistoriques (peintures rupestres), balade découverte en quad dans les dunes ou randonnées à cheval.

244 îlots classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO

Depuis la Paz, des sorties en mer à bord de petits bateaux d’excursion sont organisées tous les jours pour partir à la découverte des îles Espiritu Santo. Son décor de carte postale, jalonné de plages de sable blanc et de hautes parois rocheuses, bercé d’eaux cristallines, plongent les voyageurs au coeur d’une nature vierge et intacte. Un spot idéal pour pratiquer la plongée, nager parmi les colonies d’otaries, admirer les nombreuses espèces d’oiseaux et de mamifères marins. Puis, les vacanciers mettent le cap sur les autres bijoux de la Mer de Cortez comme les îlots de San Jose, Carmen ou Danzante.

Flâner en traversant des villages hauts en couleurs

Contrastant avec la majesté du désert et de la mer, les villages de Basse-Californie ponctueront d’un charme suranné et chaleureux les itinéraires des voyageurs. A ne pas manquer, le village de Todos Santos, peuplé d’artistes en tout genre et berceau du fameux “hôtel California”. Cette petite ville est un lieu idéal pour se ressourcer mais offre aussi d’immenses plages bercées par les rouleaux du Pacifique pour s’essayer au surf.

La ville de La Paz : perle du Mexique

La Paz, capitale du grand sud de la péninsule, surnommée “la Perle du Mexique” par John Steinbeck avec son “mercado” fourmillant et coloré, son “Malecon” longeant sa baie turquoise ouverte sur le grand large, plongent les voyageurs d’emblée dans l’ambiance mexicaine.

Tout près de La Paz, un autre bijou : le site de Bahia Balandra, large baie bordée d’un long ruban de sable blanc et baignée d’eaux turquoises transparentes, constitue le spot idéal pour les adeptes du snorkeling, du kayak ou du standing paddle, pour partir à la rencontre des requins-baleines affleurant ses eaux tranquilles. La ville de La Paz a décidé de limiter le nombre de visiteurs de ce lieu hautement protégé.

De plus, un lieu historique à ne pas rater : la petite ville de Santa Rosalia créée par des Français vous surprendra avec sa petite église conçue par Gustave Eiffel.

