De nos archives – C’est avec faste et apparat que la reine Elizabeth II a reçu le président du Mexique!

La reine Elizabeth II est décédée – La monarque la plus célèbre du monde était dans un état préoccupant depuis plusieurs heures. L’annonce a été officialisée par Buckingham Palace.

De nos archives – 5 mars 2015 ! Ce mardi, c’est avec faste et apparat que la reine Elizabeth II a reçu à le président du Mexique Enrique Pena Nieto, et sa femme Angelica Rivera, une ancienne actrice mexicaine de feuilletons télévisés, dans le cadre de leur voyage officiel de trois jours en Grande-Bretagne.

Arrivés en voiture sur Horse Guards Parade à Westminster, avec le prince Charles et Camilla Parker-Bowles de violet vêtue et chapeautée, pour assister à la cérémonie d’accueil que leur réservait la souveraine, le président mexicain et son épouse n’ont pas rejoint Buckingham palace de la même manière.

Pour la visite de ce chef d’Etat d’Amérique du Nord, l’arrière grand-mère de Baby George avait fait sortir ses carrosses tirés par des chevaux. Très élégante dans un manteau de tweed ivoire souligné d’un galon fleuri vert olive, sa robe et son chapeau assortis, le tout signé Angela Kelly, la reine Elizabeth a pris place dans le premier avec Enrique Pena Nieto. Suivaient dans le deuxième leurs époux respectifs, le duc d’Edimbourg et Angelica Rivera, et dans un troisième le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles.

Arrivés à destination, après avoir pris la pose devant les photographes, tous se sont engouffrés dans le palais où la grand-mère des princes Harry et William –lequel la représente actuellement en Chine – a fait découvrir à ses visiteurs des objets mexicains présents dans la collection royale de Buckingham Palace. Le soir, la reine Elizabeth II a donné un diner d’État en l’honneur de ses hôtes mexicains.

Source – Parismatch