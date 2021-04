Huatulco, première destination touristique durable du Mexique !

Le tourisme de masse a souvent des conséquences désastreuses sur l’environnement, aussi bien dans les zones marines que terrestres, c’est pourquoi certaines destinations touristiques misent sur un tourisme éco-responsable. C’est le cas de Huatulco, une ville paradisiaque sur la côte Pacifique, au Sud-Ouest du Mexique, devenue la première destination touristique durable du continent américain.

Huatulco est une ville relativement récente, il a fallu attendre les années 1980 pour qu’elle fasse ses premiers pas en tant que destination touristique

A la différence de Cancún, dans la péninsule du Yucatán, la station balnéaire de Huatulco s’est construite sur des bases solides de protection de l’environnement grâce à un programme de développement qui a cherché, dès le début, à établir un certain équilibre écologique en adoptant des mesures de gestion des ressources naturelles et des résidus solides urbains. Un exemple clair du leitmotiv de cette ville verte, plus de 6 300 hectares terrestres sont consacrées au Parc National Huatulco, une zone naturelle protégée.

« Le programme de développement urbain présenté par Fonatur a dû être modifié afin de pouvoir conserver les écosystèmes des zones les plus importantes telles que la baie de Cacaluta. Ensuite, la participation sociale a été cruciale pour la conservation. Des groupes comme Equipo Verde ont vu le jour, un comité de plages propres, le Parc National Huatulco, l’université de la Mer; ce sont des acteurs remarquables à la diffusion des connaissances sur l’environnement dans la région », a commenté Gerardo Leyte-Morales, professeur et chercheur à l’Université de la Mer de Huatulco

La consommation d’énergie électrique est 100% renouvelable à Huatulco. Cependant, un point important pose problème : les combustibles fossiles restent encore particulièrement présents et difficilement remplaçables. « Notre empreinte carbone est déterminée par la combustion des combustibles fossiles. Nous utilisons de l’essence, du diesel et du gaz. Nous avons un aéroport et donc des avions… Ce sont des choses difficilement évitables. »

Le Parc National Huatulco est une Zone Naturelle Protégée, établie en 1998, qui représente environ 12 000 hectares dont 6 300 de zones terrestres et 5 500 de zones marines – cette dernière inclut 5 des 9 baies de Huatulco -. « Le Parc National Huatulco est un des rares endroits au Mexique mélangeant zones terrestres et zones marines. En général les parc sont soit terrestres, soit marins », a précisé le professeur et chercheur à l’Université de la Mer, Gerardo Leyte-Morales.

La protection et la conservation des ressources naturelles, aussi bien marines que terrestres, sont les maîtres mots de cette zone protégée, tout en permettant diverses activités au sein du parc et en favorisant notamment l’éducation environnementale et les recherches scientifiques.