Hydrogène : coup de bambou pour Air Liquide au Mexique !

Fin 2023, le gouvernement mexicain a décidé de nationaliser une unité de production d’hydrogène exploitée par Air Liquide sur la raffinerie de Tula. Explications.

À l’approche de la nouvelle année, une annonce surprenante est venue du gouvernement mexicain concernant la nationalisation d’une unité de production d’hydrogène. Cette unité, précédemment exploitée par Air Liquide sur la raffinerie de Tula, tombe désormais sous la juridiction de Pemex, la compagnie pétrolière nationale, rapporte Les Échos, le 3 janvier 2023. En 2017, Air Liquide avait investi plus de 50 millions de dollars pour acheter et moderniser cette unité. L’objectif était clair : fournir à Pemex 90 000 mètres cubes d’hydrogène par heure. Cette ressource, essentielle pour éliminer les impuretés telles que le soufre dans le pétrole brut, est cruciale pour les compagnies pétrolières. L’accord initial entre Air Liquide et Pemex s’étendait sur deux décennies.

Face à cette nationalisation, Air Liquide dispose d’un délai de dix jours pour envisager une action en justice et demander réparation. Bien que cette décision ait forcément un impact sur son inflience, la position d’Air Liquide sur le marché mondial de l’hydrogène est solide. Le groupe produit 1,2 million de tonnes d’hydrogène annuellement et ambitionne de tripler son chiffre d’affaires d’ici 2035. Par ailleurs, le Mexique ne se limite pas à cette seule unité d’Air Liquide. Le pays abrite d’autres installations de production d’hydrogène du groupe français ainsi que plusieurs unités de séparation des gaz de l’air. Cette nationalisation pourrait ainsi être perçue comme un signal fort, préfigurant d’éventuelles opérations semblables.

Une rupture avec Air Liquide inévitable ?

Sur le plan politique, cette décision trouve ses racines dans l’ambition du président Andrés Manuel López Obrador. Inspiré par les actions historiques de Lázaro Cárdenas dans les années 1930, il vise l’autosuffisance énergétique du Mexique. Dans ce contexte, la production d’hydrogène est considérée comme une clé stratégique. Cependant, la rupture avec Air Liquide semble inévitable pour atteindre ces ambitions. En parallèle, la situation financière de Pemex est préoccupante, avec une dette dépassant les 100 milliards de dollars. La compagnie nationale est à la croisée des chemins, cherchant à réduire ses coûts tout en stimulant sa production. L’indemnisation due à Air Liquide représente ainsi un défi financier supplémentaire.

Source – www.capital.fr