Inauguration à Paris de l’exposition «Les Olmèques et les cultures du golfe du Mexique» ! (Video)

La première dame de France a reçu jeudi à l’Elysée, Beatriz Gutiérrez Müller, l’épouse du président mexicain. La rencontre avait pour but de sonner l’ouverture de la nouvelle exposition du musée du quai Branly – Jacques Chirac : «Les Olmèques et les cultures du golfe du Mexique».

L’exposition fait partie d’un programme du gouvernement mexicain visant à approfondir les échanges culturels avec la France. Il s’agit d’ailleurs de la première exposition consacrée à la civilisation olmèque à être présentée en Europe.

«Elle contient des pièces qui n’avaient jamais été exposées hors de notre pays.», peut-on lire dans un communiqué de presse des autorités mexicaines.

Rencontre avec des lycéens

Brigitte Macron et Beatriz Gutiérrez Müller se sont également rendues au lycée Charlemagne, dans le 4e arrondissement, où elles ont participé, en compagnie du ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports Jean-Michel Blanquer, à un événement destiné à promouvoir la lecture.

Elles ont pu s’entretenir avec des étudiants français qui ont effectué ou qui effectueront des séjours de courte durée à l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM), dans le cadre du programme de mobilité étudiante Mexique-France.

«Les Olmèques et les cultures du golfe du Mexique»

Rendez-vous au Musée du Quai Branly pour découvrir la nouvelle exposition de l’établissement, sur la mezzanine est, intitulée Les Olmèques et les cultures du golfe du Mexique, du 9 octobre 2020 au 25 juillet 2021. L’occasion d’en apprendre plus sur la civilisation olmèque et le monde méconnu des cultures précolombiennes du golfe du Mexique.

