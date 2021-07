La cathédrale mexicaine de Tlaxcala au Patrimoine mondial de l’UNESCO ! (Video)

Le couvent et la cathédrale de Notre-Dame de l’Assomption à Tlaxcala, haut lieu de l’évangélisation et laboratoire de la société coloniale qui a donné naissance au Mexique moderne, ont été classés mardi au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le complexe, construit par des missionnaires franciscains et des bâtisseurs indigènes en 1526, était le premier du genre dans la Nouvelle-Espagne naissante.

Notre-Dame de l’Assomption «a servi de répétition spirituelle, politique, architecturale et esthétique avant de début de l’expansion évangélisatrice et constructive» de la Nouvelle-Espagne, a souligné le ministère mexicain de la Culture.

Sa construction constitue «l’un des grands moments de l’histoire universelle, car elle transforme totalement la vision du monde conçue jusqu’alors», affirme José de la Rosa, directeur de l’Institut national d’anthropologie et d’histoire de Tlaxcala.

Construit au sommet d’une colline offrant une vue panoramique sur la petite ville de Tlaxcala (centre), le site était autrefois un lieu de culte pour la divinité préhispanique Chalchiuhtlicue, déesse des lacs et des cours d’eau.

L’édifice synthétise une accumulation d’influences stylistiques et de techniques testées ici pour la première fois.

Le syncrétisme se reflète dans des éléments tels que la tour autoportante, c’est-à-dire séparée du temple. L’atrium arboré et ouvert, en contraste avec ceux fermés et défensifs des autres églises de l’époque, reflète l’entente entre Espagnols et Tlaxcalans – ces derniers avaient été des alliés précieux des Espagnols lors de la conquête de l’empire aztèque.

Outre les dorures de l’autel, le plafond à caissons en bois frappe le regard. Il rappelle le style «mudéjar» (art chrétien espagnol influencé par l’art musulman), preuve de la longue domination musulmane qui a marqué l’histoire de l’Espagne et s’est également exprimée au Mexique.

Dans les fonts baptismaux, quatre seigneurs du royaume de Tlaxcala ont été baptisés en 1520, avec la présence du conquistador Hernan Cortès.

