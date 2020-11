Le Mexique à l’approche des élections américaines ! Quels sont les enjeux ?

Trump n’a jusqu’à présent pas ciblé le Mexique dans sa campagne de 2020. La pandémie et la crise économique qu’elle a enclenchée ont rattrapé tous les problèmes des deux côtés de la frontière mais dans la rue, peu de gens peuvent nommer le candidat démocrate Joe Biden par son nom.

« Aucun Mexicain, aucun être humain n’aime être traité de violeur ou de voleur, ou qu’on vous dise que vous n’êtes pas aimé », a déclaré Ana Vanessa Cárdenas Zanatta, professeur de sciences politiques aux universités Monterrey Technological et Anahuac à Mexico. « Le minimum que tout humain, et les Mexicains dans cette relation bilatérale, puisse espérer, c’est le respect. ».

Le respect peut être particulièrement important lorsque les trois quarts des exportations d’un pays sont destinées aux États-Unis et que des centaines de millions de personnes traversent la frontière chaque année dans les deux sens pour le travail, les achats, les visites familiales ou les vacances.

Le Mexique a perdu au moins 1 million d’emplois formels pendant la pandémie, l’économie devrait reculer de 10% cette année, la violence reste hors de contrôle du gouvernement et les infections au COVID-19 sont à nouveau en hausse.

Que Trump ou Biden l’emporte, l’immigration, la sécurité et le commerce devraient dominer la relation bi-latérale.

Au début de cette année, la Garde nationale mexicaine et des agents d’immigration ont démantelé une caravane de migrants près de la frontière avec le Guatemala avant qu’elle ne se lance vers le nord.

La menace de droits de douane sur les importations mexicaines a incité le gouvernement mexicain à prendre des mesures plus agressives contre les migrants traversant son territoire.

« Si Biden réussit, je pense qu’il y aura une forte pression pour arrêter les caravanes de migrants », a déclaré Cárdenas. « Mais je pense que la nuance, le ton sur lequel ce sera fait, sera différent. » Cela pourrait compliquer encore plus les choses pour le président mexicain Andrés Manuel López Obrador qui pouvair accuser l’amérique de « tyrannie ».

La violence mexicaine continue de semer la confusion dans le gouvernement de López Obrador. Le rythme des assassinats s’est stabilisé, mais le bilan reste élevé. La Garde nationale, la nouvelle force de sécurité qui s’est engagée à renverser la vapeur, a été initialement détournée pour s’occuper des migrants et n’a pas réussi à réduire de manière significative la violence entre les cartels de la drogue actuellement en guerre.

La violence actuelle inquiète les autorités américaines, à la fois en raison de ses liens avec le trafic de drogue et en tant que moteur potentiel d’une reprise de l’immigration. Le Mexique peut s’attendre à la reconnaissance d’une responsabilité partagée d’un possible gouvernement Biden, mais la propre stratégie de sécurité du Mexique est difficile à déchiffrer.

« Cela place le Mexique dans une position plus vulnérable qu’il ne l’était auparavant, et oblige en fait le président AMLO a mettre en place une vraie politique coordonnée et organisée sur la sécurité au Mexique », a déclaré Gladys McCormick, professeur d’histoire à l’Université de Syracuse spécialisée dans les relations États-Unis-Mexique.

Un accord de libre-échange nord-américain signé cette année