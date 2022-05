Tourimex.com vous présente les 7 plus beaux hôtels de la côte Pacifique du Mexique !

Ce n’est pas un secret : le Mexique est une destination incontournable, où les beaux hôtels sont légion. Aussi riche sur le plan culturel que gastronomique, ce territoire où cohabitent les croyances et les styles de ses différents peuples ouvre l’infini des possibles. Une région incarne particulièrement cette richesse : la longue côte Pacifique.

Des destinations comme Careyes illustrent à la perfection les imaginations débordantes qui ont permis la construction d’une des plages les plus singulières du monde. Ailleurs, de prestigieuses marques de luxe ont bâti des hôtels nichés entre le rêve et la réalité. Nous vous proposons ici de découvrir les sept hôtels les plus spectaculaires du Mexique qui longent la côte Pacifique, avec des vues imprenables, et parfois même des tortues de mer et des baleines à bosse.

Careyes

Le secret le mieux gardé du Mexique a perdu un peu de son mystère depuis que des célébrités se sont installées dans ses somptueuses villas durant l’épidémie de COVID-19. Pourtant, cette enclave garantie sans paparazzi et connue pour ses architectures pleines d’audace, notamment ses villas voluptueuses aux toits de palapata, nées de la collaboration entre des créateurs italiens et mexicains, conserve un esprit résolument bohème.

Les festivals et les installations artistiques ne sont que quelques-uns des succès qui ont marqué cette destination de 8000 hectares fondée à la fin des années 60, et les amoureux de la nature peuvent encore s’extasier devant ses étendues sauvages préservées, ses petites îles et ses kilomètres de plages immaculées qui abritent les nids des tortues de mer. Les clubs de plage, les restaurants locavores et l’excellence des services wellness contribuent également à l’énergie idyllique de Careyes.

Même si El Careyes Club & Residences reste un établissement de choix pour séjourner (cet hôtel aux briques apparentes propose des suites spacieuses dotées de balcons avec vue sur l’océan), c’est dans les mythiques villas privées et tout confort de Careyes que la magie opère. La dernière en date, Casa Mirador, a été dessinée par le couple d’architectes Alex Possenbacher et Lorena Contreras en collaboration avec la designer Veronica Peyrelongue. Cette villa couleur flamand rose est dotée d’une piscine à débordement curviligne longée d’œuvres d’artisans locaux, et d’intérieurs blancs immaculés signature.

Four Seasons Resort Tamarindo

Le Four Seasons Resort Tamarindo, qui ouvrira ses portes cette année, joue à nouveau en la faveur d’un pèlerinage sur la Costa Alegre de Jalisco. La propriété, dont l’inauguration est prévue pour mi-2022, ravira les mordus de design adeptes des esthétiques mexicaines. Pourvu de 157 chambres pensées pour se camoufler dans une nature qui s’étend sur plus de 1200 hectares de réserve privée, l’établissement a été designé par cinq firmes réputées : Victor Legorreta, Mauricio Rocha, Mario Schjetnan, Uribe Krayer, et NODO Taller.

Le concept de remise à l’état sauvage était au cœur de leurs priorités, en témoigne leur palette de matériaux authentiques et régionaux (roche volcanique, ciment et bois) et les textiles qui épousent intuitivement les courbes naturelles du terrain. Même s’il est résolument moderne, l’établissement fait la part belle à l’héritage mexicain, foisonnant de tissus et d’œuvres d’art qui évoquent la culture pré-hispanique, et propose de nombreuses expériences et activités pour se recentrer et s’inspirer.

Casona Sforza

Installé sur la plage de Puerto Escondido, cet établissement de seulement 11 suites façon loft impressionne par son architecture, malgré sa petite taille. Conçue par Alberto Kalach, architecte établi à Mexico, Casona Sforza est le mariage d’anciennes arches et de voûtes aériennes, à l‘élégance bohème contemporaine.

Cet hôtel ajouré et blanchi par le soleil est une ode au luxe durable. Tout y est à couper le souffle, de sa structure sculpturale jusqu’à ses lampes faites en palmiers de Veracruz, de ses chaises du Yucatán aux tapis de Teotitlán del Valle et autres textiles de Oaxaca, sans oublier la piscine aigue-marine. On y cultive également la responsabilité sociale et environnementale avec des massages holistiques, des sessions privées de surf ou des virées d’observation des baleines, afin de célèbrer cette nature préservée.

One&Only Mandarina

Designé par Rick Joy, ce bijou aux accents de jungle installé sur la Riviera Nayarit vous invite à l’aventure dans un cadre grand luxe. Les villas construites de bois, d’argile, de métaux précieux et de pierre, en marge des cabanes dans les arbres, semblent flotter sur les canopées de la forêt tropicale. La végétation luxuriante, ses oiseaux et ses papillons colorés s’invitent aussi à grands renforts de fenêtres, de douches extérieures, de larges baignoires et de puits de lumière avec vue sur le ciel.

Les bassins privés et les impressionnants porte-à-faux sont autant de perchoirs aquatiques avec des vues imprenables sur le Pacifique. De multiples restaurants au caractère unique, ainsi qu’une large offre d’expériences sur terre ou sur mer, ainsi que des spas centrés sur le bien-être, promettent encore plus d’aventure, de plaisir et de déconnexion.

Thompson Zihuatanejo

L’établissement compte 56 chambres, dont 11 suites dotées de piscine offrant chacune un design unique qui fait rayonner la création régionale et l’art mexicain. Le style Mid-Century Modern se fond au décor artisanal de totems de bois, mosaïques de ciment, tapis tissés à la main, tapisseries et poteries barro negro ; le tout avec vue sur la plage turquoise.

La dernière née de la riche palette locale déclinée par l’établissement est une fresque réalisée par l’artiste de Mexico Oscar Torres, qui incorpore le paysage paradisiaque des alentours.

Four Seasons Resort Punta Mita

Suite à sa rénovation totale en 2021, cet établissement incontournable du Mexique est plus somptueux que jamais. Non seulement le style hacienda traditionnel des chambres et des suites a été revisité au prisme du luxe et l’immense piscine de forme libre a refait peau neuve, mais des ingrédients uniques ont été ajoutés, comme la remise en liberté des tortues de mer au coucher du soleil, ou les ateliers dédiés aux traditions Huichol.

C’est l’expansion prévue pour fin 2022 qui promet pourtant de changer la donne pour de bon. Naviva, un complexe durable de 15 tentes installé derrière l’établissement principal, a été pensé par Luxury Frontiers avec une esthétique inspirée des papillons, qui s’intègre à la perfection à la forêt préservée. Cet hôtel intime et réservé aux adultes est personnalisable au gré des envies, avec une généreuse offre culinaire et bien-être, qui reflète la Riviera Nayarit.

Cuixmala

De la jungle luxuriante aux cocoteraies en passant par les prairies et les lagons, cette réserve naturelle de 12 000 hectares et son élégant domaine privé s’étendent sur cinq kilomètres de côte, le tout avec de nombreuses options d’hébergement. L’architecture des 40 chambres du complexe Costalegre puise ses influences du Moyen-Orient au Maroc, en passant par la civilisation aztèque.

L’établissement comprend également un shala de bambou dédié au yoga, un palapa sous lequel se faire masser, trois restaurants achalandés par une ferme biodynamique et même des zèbres et des oryx en liberté.

Source – www.admagazine.fr