Tourisme Mexique – Tulum, Cancun les plages de tous les dangers !

Longtemps, cet éden est resté une enclave à l’abri des désordres du monde et le site archéologique transformé en station balnéaire new age continue de séduire hippies chics et jeunes Robinsons avides d’insouciance. Mais les démons qui agitent le reste du Mexique ont gangrené le rêve. Cartels de la drogue, corruption et agressions sauvages, bienvenue dans l’envers du décor

Un reportage de Juliette Pellerin pour Paris-Match