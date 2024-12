Trump annonce l’augmentation des droits de douane pour la Chine, le Canada et le Mexique !

Donald Trump a annoncé lundi, sur son réseau Truth Social, que ses premières mesures économiques après son investiture en janvier incluraient des augmentations significatives des droits de douane. Il prévoit d’imposer une taxe de 25 % sur tous les produits importés du Canada et du Mexique, en réponse à ce qu’il décrit comme une « invasion » des Etats-Unis.

« Le 20 janvier, pour l’un de mes nombreux premiers décrets, je signerai tous les documents nécessaires pour imposer au Mexique et au Canada des droits de douane de 25 % sur tous les produits entrant aux Etats-Unis », a-t-il affirmé. Il a précisé que cette taxe « restera en vigueur jusqu’à ce que les drogues, en particulier le fentanyl, et tous les immigrants illégaux arrêtent cette invasion de notre pays ! ».

Une hausse de 10 % pour les produits chinois

En ce qui concerne la Chine, le président élu a annoncé une augmentation de 10 % des droits de douane sur les produits importés, en plus des taxes déjà en place, avec la possibilité de nouvelles hausses. Par ailleurs, il reproche à la Chine son manque d’action contre le trafic de fentanyl, un élément central de la crise des opiacés aux Etats-Unis. « Mais ils ne sont jamais allés au bout des choses », a-t-il déploré, malgré des promesses de « punir sévèrement, jusqu’à la peine de mort, les trafiquants ».

L’ancien président a également évoqué des droits de douane pouvant aller jusqu’à 60 % pour certains produits chinois, et jusqu’à 200 % sur les véhicules importés du Mexique. L’augmentation des droits de douane, qualifiée par Donald Trump comme son « expression préférée », semble marquer une volonté de relancer les guerres commerciales amorcées lors de son premier mandat. Pour le moment, le président élu n’a pas évoqué les relations avec l’Europe.

La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, répond à Trump

Dans une lettre ouverte adressée à Trump, et reprise par le journal El Universal, Claudia Sheinbaum s’est montrée ferme mais réceptive au dialogue. Elle a en particulier souligné les répercussions qu’aurait l’augmentation des tarifs douaniers sur l’emploi et l’inflation, ainsi que sur l’industrie automobile américaine installée au Mexique. “Cette mesure est inacceptable et ne manquera pas de provoquer de l’inflation et des destructions d’emplois, aux États-Unis comme au Mexique”, écrit-elle.

Selon The New York Times, les mesures annoncées par Trump constitueraient une “violation en règle” du traité de libre-échange T-MEC, qui unit le Canada, les États-Unis et le Mexique. Entré en vigueur en 2020, ce traité contient des termes négociés durant le premier mandat du républicain. Claudia Sheinbaum espère défendre ce texte, qualifié de “bénéfique pour renforcer l’économie de l’Amérique du Nord”.

La présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, veut croire qu’il est encore possible de raisonner Donald Trump, en lui présentant « des données simples » sur les conséquences pour les Etats-Unis, d’imposer un droit de douane aux importations mexicaines – et également canadiennes – au premier jour de son mandat. Mardi 26 septembre, elle a donc écrit à Donald Trump, en usant d’exemples frappants : « Savez-vous que les principaux exportateurs du Mexique vers les Etats-Unis sont General Motors, Stellantis et Ford Motors Company, qui sont arrivés au Mexique il y a quatre-vingts ans ? », écrit-elle dans une missive qu’elle a lu lors de sa conférence de presse quotidienne.

Les armes américaines tuent au Mexique

En toile de fond, El Universal pointe du doigt la possible relance de la guerre commerciale des États-Unis avec la Chine. Trump a aussi annoncé une augmentation des taxes douanières de 10 % – venant s’ajouter à celles existant déjà – sur “tous les nombreux produits arrivant de Chine aux États-Unis”. Le titre rappelle que les États-Unis sont de loin les plus gros acheteurs de produits chinois, avec 450 milliards de dollars d’importations par an, contre 100 pour le Mexique et 66 pour le Canada.

Concernant la menace pesant sur la sécurité des Américains, la présidente mexicaine a rappelé que si le trafic de drogue à la frontière américano-mexicaine est une réalité, les armes qui équipent les cartels viennent pour la plupart du côté américain. “Ce n’est pas nous qui produisons les armes et nous ne sommes pas les consommateurs des drogues synthétiques. Mais les morts causées par la délinquance pour répondre à la demande de drogue dans votre pays, malheureusement, ont bien lieu chez nous.”

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a déclaré mardi que le Mexique augmenterait les droits de douane sur les importations en provenance des États-Unis si le président élu Donald Trump mettait à exécution sa menace d’imposer des droits de douane de 25 % sur les importations mexicaines après son entrée en fonction.

